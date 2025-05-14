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MLB／佐佐木朗希手臂疼痛下場能否登板？道奇教頭：不確定

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希。 路透
佐佐木朗希。 路透

道奇隊即將迎來克蕭（Clayton Kershaw）的歸隊，先發輪值卻又出現不安定因素，日本投手佐佐木朗希感到右手臂疼痛，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，球隊目前正在觀察，目前無法確定是否影響下一場登板。

佐佐木朗希在9日（美國時間，下同）對上響尾蛇隊的比賽中先發登板，他投了4局在第5局續投沒抓到出局數後退場，共被打5支安打、失5分，未能取得個人第二勝。

而上一次登板後，佐佐木朗希還未在場上傳接球過，也讓外界擔憂他的狀況，羅伯茲指出，上次登板後，佐佐木朗希對於自己未能拉長局數感到懊惱，但心理上沒有問題，「至於身體狀況，他的手臂似乎有點疼痛，目前正在判斷這是否屬於正常現象。」

若依照輪值制度，佐佐木下一場有可能在15日對運動家隊的比賽中先發，按慣例應該已經進行牛棚投球，不過羅伯茲表示：「（牛棚投球的事）請洽投手教練，我今天還沒有和教練或佐佐木本人談過。」

而佐佐木朗希球速下滑也是外界另一個擔憂處，羅伯茲表示：「可能與投球機制有關，但我認為也涉及控球能力、與大聯盟打者對戰時的輪休管理等多項因素。我們目前正在與他討論，希望能讓他發揮最佳表現。」

佐佐木朗希本季共出賽8場，戰績1勝1敗，防禦率4.72，隊中還有史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）進入傷兵名單，若佐佐木也無法出賽，對球隊將是進一步的打擊。

佐佐木朗希 羅伯茲 道奇

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