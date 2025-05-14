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MLB／克蕭生涯第18季將追平道奇隊史 距離3000K只差32次

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭將在美國時間周六復出，先發出戰天使隊，開啟生涯第18個賽季。 法新社
克蕭將在美國時間周六復出，先發出戰天使隊，開啟生涯第18個賽季。 法新社

在歷經腳趾與膝蓋手術後，邁入生涯第18個球季的道奇隊左投克蕭（Clayton Kershaw）即將回歸大聯盟賽場。根據ESPN報導，克蕭將會在美國時間周六道奇主場3連戰的第2場復出，先發對戰天使隊。

5月的道奇可謂蠟燭兩頭燒，除了單月只有4天休息日的地獄賽程外，輪值兩大支柱史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）接連倒下，就連日籍新星佐佐木朗希都在昨日先發後，傳出手臂痠痛疑慮，克蕭此時回歸可說是道奇輪值的及時雨。

就連道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）受訪時都表示：「克蕭的回歸是一劑強心針，他為了回到大聯盟付出了巨大的努力，他不只是想要投出好表現，更是想幫我們贏球。」此前克蕭已在小聯盟進行多場復健賽來適應比賽節奏，上周在新人聯盟甚至上演6局無安打好投。

今年37歲的克蕭將開啟他第18個大聯盟球季，將追平傳奇游擊手羅素（Bill Russell）與名人堂外野惠特（Zack Wheat）的紀錄。克蕭生涯累積212勝94敗，防禦率2.50，更囊括3座塞揚獎、10屆明星賽以及1次國聯MVP等殊榮，目前他還差32次三振就能達陣生涯3000K。

克蕭 大聯盟 道奇

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