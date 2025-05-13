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MLB／雙響砲超車大谷登國聯第2 卡洛爾：沒刻意追求全壘打

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾。 美聯社
卡洛爾。 美聯社

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾Corbin Carroll）今天上演雙響砲，苦主都是巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander），響尾蛇終場就以2：1險勝巨人，卡洛爾賽後受訪時提到，自己沒有刻意追求全壘打。

卡洛爾3局上相中一顆偏高速球，將球送出左外野大牆，形成陽春砲，幫助響尾蛇先馳得點。5局上則將偏低的橫掃球擊成中右外野方向陽春砲，韋蘭德今天主投6局，就失掉這2分。

響尾蛇靠著卡洛爾雙響砲和凱利（Merrill Kelly）7局失1分好投，以2：1拿下勝利。卡洛爾本場3打數2轟，選到1次保送，卡洛爾目前以13轟超越道奇隊球星大谷翔平，暫居國聯第2，僅次費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）。

卡洛爾本季升級為巨砲，不過他受訪時提到，「今年我其實沒特別專注打全壘打，只是嘗試打更多強勁平飛球，這是我衡量自己表現的標準。當我能這樣穩定擊球時，全壘打自然會跟著來。我不想執著於把球打出牆，對我來說，那樣反而會讓我變成容易被解決的打者。」

卡洛爾毫無疑問是本場比賽的致勝功臣，不過他謙虛地說，「當球隊只得2分卻贏比賽時，這完全是投手群的功勞。凱利的表現非常出色，他積極對決打者，能投得這麼長，真是太好了。」

Corbin Carroll 卡洛爾 大谷翔平 響尾蛇

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