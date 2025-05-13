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MLB／瓦卡好投、惠特打擊貢獻 皇家力退太空人近10戰8勝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
皇家隊先發瓦卡6.1局好投，取得本季第3勝。 法新社
皇家隊先發瓦卡6.1局好投，取得本季第3勝。 法新社

堪薩斯市皇家隊今（13日）對戰休士頓太空人，派出瓦卡（Michael Wacha）擔任先發投手，在6.1局的投球內容中，拿下3K，但也被敲出8支安打、失2分。最終，在打線的幫忙之下，皇家打者惠特（Bobby Witt Jr.）和英帝亞（Jonathan India）各打下兩分打點，助皇家以7比5擊敗太空人。

皇家二壘手馬西（Michael Massey）在第二局開局，面對太空人投手古斯托（Ryan Gusto）敲出陽春砲，為皇家點燃單局4分的攻勢，英帝亞擊出兩出局後的打點安打，隨後因惠特本季首支三壘安打回本壘得分。

帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）緊接著補上一支打點安打。皇家在第三局再添3分，瓦特斯（Drew Waters）和英帝亞各打出打點安打，惠特也以高飛犧牲打送回瓦特斯。

太空人在接連更換投手後，於比賽後半段急起直追，在第7局、第8局中，共拿下5分，無奈反撲未果，最終以2分之差敗給皇家。

近期表現不錯的皇家隊，近10場比賽取得8勝2敗的好表現，目前戰績來到25勝18敗，位列美國聯盟中區第3，距排名第一的底特律老虎還有2.5場勝差；倘若持續維持良好狀態，皇家有望在接下來賽季中，衝擊美聯中區的龍頭寶座。

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