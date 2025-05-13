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MLB／洋基「法官」賈吉火力全開 挑戰大聯盟3冠王

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
洋基隊強打賈吉今年全力挑戰打擊三冠王。路透
洋基隊強打賈吉今年全力挑戰打擊三冠王。路透

美國職棒大聯盟洋基隊「法官」賈吉回到故鄉出賽火力全開，昨天對運動家隊之戰揮出四支安打、攻下兩分打點，本季打擊率飆到四成○九，是全聯盟唯一的四成打者，挑戰近十三年首位打擊三冠王，成為球迷矚目的焦點。

運動家去年離開奧克蘭，把主場搬到加州首府沙加緬度，正是賈吉的出生地；他在這次三連戰火力全開，不但揮出了七支安打，前天還轟出雙響砲，本季一共累積十四支全壘打、卅九分打點，暫居大聯盟三冠王，六十三支安打、上壘率四成九四、長打率七成七九也排名第一。

洋基開路先鋒萊斯昨五局上揮出滿貫砲，本季第九轟出爐，幫助洋基十二比二大勝，也是首支達到七十支全壘打的球隊，他說：「有時發現自己竟把賈吉所做的一切視為理所當然，這真是太不可思議了，看他每天擊球、幫助球隊獲勝，真是太有趣了。」

大聯盟本季賽事已經進行四分之一，洋基廿三勝十七敗在美聯東區排名第一，大聯盟史上開季四十戰至少十四轟的球員中，賈吉打擊率是第四高，隊史僅次於一九五六年曼托的四成三○。

賈吉去年五十八轟、一四四分打點都是大聯盟最強，今年更大目標是爭取難度超高的打擊三冠王，最近一位是二○一二年老虎隊名將卡布雷拉。

費城人隊重砲史瓦柏昨對守護者隊之戰轟出雙響砲，包辦全隊三分打點，領軍三比○獲勝，本季十四轟追平賈吉，並列大聯盟榜首；史瓦柏跨季連續四十六場比賽上壘，獨居國聯全壘打王，道奇隊大谷翔平、響尾蛇隊蘇亞雷斯、水手隊羅利都是十二轟，並列大聯盟第三。

MLB 洋基 美國職棒 賈吉

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