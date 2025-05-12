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MLB／賈吉不忘關心尼克季後賽 形容布朗森是安靜刺客
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）暫居大聯盟三冠王，不忘關心NBA尼克隊的季後賽戰況，紐約郵報指出，賈吉希望更了解布朗森（Jalen Brunson），他對自己所看到的一切印象深刻。
尼克在季後賽首輪4勝2敗淘汰活塞隊，第2輪對塞爾蒂克隊2連勝，昨天第3戰在紐約主場以93：115落敗，目前打了9場季後賽，有7場和洋基同日比賽。賈吉說：「很難觀看一場比賽，但我一直關注精采片段，關心他們的動態；尼克讓人印象深刻，尤其是對決塞爾蒂克，他們才剛贏得總冠軍。」
尼克隊長布朗森去年應邀在洋基球場開球，認識同樣身為隊長的賈吉。紐約郵報指出，這兩位紐約最受歡迎的運動員在球場上交談幾分鐘，雖然不足以真正了解彼此，但足以讓布朗森留下深刻印象；從某些方面來說，這兩人很相似，都是在躋身頂尖行列後進入另一個級別。
賈吉曾是北加州的高中籃球明星，認為布朗森是很棒的人，在球場上冷靜、沉著，「他像是安靜的刺客，上場就是做好自己的工作，看他比賽很有趣，尤其是在紐約。」
賈吉今天對運動家隊之戰5打數4安打、攻下兩分打點，本季打擊率4成09、全壘打14支、打點39分都在大聯盟排名第1，安打63支、上壘率4成94、長打率7成79、整體攻擊指數（OPS）1.273也位居榜首。
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