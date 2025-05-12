MLB／洛磯拿到第7勝迅速停止慶功 全隊集合聽到教頭被開除

開季幾乎一路挨打的洛磯隊，今天在丹佛主庫爾斯球場以9：3擊敗教士隊，總算拿到本季第7勝，但沒有太多時間慶祝，全隊馬上集合，聽到資深總教練布雷克（Bud Black）被開除的消息。

洛磯指定打擊古德曼（Hunter Goodman）今天5打數3安打，首局3分砲成為致勝一擊，全場攻下5分打點，只差一壘打就是完全打擊，成為洛磯終止8連敗的最大功臣。

洛磯官網指出，這場比賽結束後，休息室內慶祝本季第3次8連敗結束的音樂迅速停止，總經理史 密特（Bill Schmidt）集合全隊宣布，領軍9年的布雷克和板凳教練雷德（Mike Redmond）解約，由三壘教練夏佛（Warren Schaeffer ）代理總教練，前教頭赫多（Clint Hurdle）接下板凳教練。

洛磯昨天0：21慘敗，本季對戰教士5戰全敗，布雷克已經確定保不住飯碗，今天領軍最後一戰留下贏球紀錄，在洛磯543勝690敗，仍是隊史最多勝總教練。

洛磯已經連續3年在國聯西區排名墊底，過去兩季103、101敗更是隊史單季最差紀錄，今年打完前40戰只有7勝33敗，仍是大聯盟唯一勝場不到二位數的球隊，還好今天贏球，逃過和1988年金鶯隊40戰6勝34敗並列史上最慘紀錄。