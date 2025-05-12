MLB／費城人史瓦柏雙響砲 14轟追平賈吉、領先大谷2轟

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天大演個人秀，對守護者隊之戰轟出雙響砲，包辦全隊3分打點，幫助費城人3：0獲勝，本季14支全壘打追上洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），並列大聯盟榜首。

史瓦柏面對守護者先發投手歐提茲（Luis Ortiz），2局上轟出陽春砲，8局上再從海林（Tim Herrin）的手中轟出兩分砲，成為費城人贏球大功臣，本季對戰守護者2勝1敗結束。

史瓦柏跨季連續46場比賽上壘，本季首次締造雙響砲紀錄，獨居國聯全壘打王，道奇隊大谷翔平、響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）12轟並列第2。

Kyle Schwarber is gonna be taking his third career 40+ homer season into free agency this winter. pic.twitter.com/kbTGKmQRdh — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) 2025年5月11日

費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）今天投7局只被揮出3支安打，飆出8次三振，優質表現奪下本季第4勝。

大聯盟目前共有13名球員開轟達到二位數，水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）也是12轟，在美聯排名第2。