MLB／三冠王賈吉打擊率衝到4成09 開季40戰創史上難得紀錄

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天5打數4安打，攻下兩分打點，洋基隊打完前5局已經攻下11分，終場以12：2大勝運動家隊，賈吉本季打擊率從3成96升至4成09，再度成為大聯盟唯一4成打者。

賈吉回到出生地沙加緬度，對運動家3連戰火力全開，一共出現7支安打，包括昨天雙響砲，今天更是本季第3次單場4安，目前累積14轟、39分打點，不但是大聯盟三冠王，安打63支、上壘率4成94、長打率7成79、整體攻擊指數（OPS）1.273也都排名第1。

洋基23勝17敗在美聯東區排名第1，大聯盟史上開季前40戰至少14轟的球員中，賈吉打擊率是第4高。

運動家先發投手塞佛里諾（Luis Severino），曾經效力洋基8個球季，今天面對昔日戰友被打爆，只投4局被揮出9支安打，失8分全是自責分，本季戰績掉到1勝4敗。

洋基全場出現15支安打，萊斯（Ben Rice）5局上轟出滿貫砲，本季第9轟出爐，洋基成為首支達到70支全壘打的球隊。