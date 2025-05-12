MLB／太可愛！金慧成長打遭改判 響尾蛇游擊手聽完他的分析拍拍請回去

道奇隊今天以8：1擊敗響尾蛇隊，韓籍野手金慧成差點出現首支長打，第6局敲安挑戰二壘，原先被判安全上壘，經響尾蛇挑戰後改判，與響尾蛇游擊手培多莫（Geraldo Perdomo）在二壘上的互動超可愛，一起看著重播分析各種角度，確認出局後，金慧成扼腕，培多莫笑嘻嘻拍他的背把他請回去。

金慧成今天擔任先發二壘手、第八棒，第6局在無人出局、一壘有人時上場，他打向中外野落地，金慧成挑戰拚兩個壘包，而中外野手湯瑪斯（Alek Thomas）接球後傳二壘，原先判決金慧成安全上壘，最終改判出局。

有趣畫面是等待重播檢視時金慧成、培多莫在二壘上的互動，兩人一起看著大螢幕畫面分析，金慧成頭頭是道，伸手比畫著，身高高出一截的培多莫也歪頭靠近金慧成聽他說話，最終裁判判決出局，金慧成失望寫在臉上，培多莫則是笑嘻嘻拍拍他的背，請他回去休息。

Hyeseong Kim and Geraldo Perdomo have been having fun together all series long



Their latest interaction during this replay review 😂 pic.twitter.com/A7DSAooGxQ — MLB (@MLB) 2025年5月11日

金慧成的二壘打沒了，本季至今7支安打都是一壘打，還在等待大聯盟生涯首支長打出爐。

這並非金慧成、培多莫首次互動，先前也被拍到金慧成在二壘上時，培多莫主動拍他的頭，身高差讓這對組合顯得更可愛。