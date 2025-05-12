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MLB／大谷連9場安打再創本季新高 弗里曼4安又開轟抓蛇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平連續9場比賽安打再創本季新高，本季打擊率升至3成08。 法新社
大谷翔平連續9場比賽安打再創本季新高，本季打擊率升至3成08。 法新社

道奇隊客場之旅最後一戰，大谷翔平今天對響尾蛇隊5支2、攻下1分打點，連續9場比賽安打再創本季新高，本季打擊率升至3成08，道奇終場以8：1獲勝，重返國聯西區排名第1，領先教士隊1場勝差。

道奇從3日起連續10天在客場出賽，對勇士、馬林魚隊都是2勝1敗，對響尾蛇2勝2敗，帶著6勝4敗回到洛杉磯，本季首次客場之旅占優勢，接下來從14日起在主場連打9場，分別和運動家、天使、響尾蛇進行3連戰。

岡索林（Tony Gonsolin）今天先發5局，被揮出3支安打無失分，奪下本季第2勝，弗里曼（Freddie Freeman）4支4，包括7局上陽春砲，本季第9轟出爐，全場攻下3分打點，成為兩大贏球功臣。

道奇昨天0：3不敵響尾蛇，今天在4連戰最後一戰扳平系列賽，弗里曼說：「這是一次漫長的客場之旅，多次航班晚點、多次遲到，客場系列賽勝出的感覺真好，尤其昨天被完封後，還能拿出這樣的表現。」

道奇全場出現18支安打，貝茲（Mookie Betts）5支3，包括9局上陽春砲，響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）投5.2局，被揮出10支安打，失4分吞敗。

道奇總總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這是非常棒的團隊戰力獲勝。」

道奇 響尾蛇

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