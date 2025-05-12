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MLB／大谷翔平母親節粉嫩出擊掃雙安 IG分享與妻女大手牽小手萌照
道奇隊今天以8：1擊敗響尾蛇隊，大谷翔平在母親節這天拎著粉紅色球棒出賽，掃出雙安，也透過IG貼出與太太真美子握著女兒小手手的照片，祝福「母親節快樂」。
道奇今天狂敲18支安打，單場4安的弗里曼（Freddie Freeman）、3安的貝茲（Mookie Betts）都炸裂陽春砲，大谷貢獻雙安，第5局敲安後靠貝茲安打、弗里曼高飛犧牲打跑回分數，第6局則是敲安後遭到盜壘阻殺。
道奇以6勝4敗結束客場10連戰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）相當滿意，「我認為這段客場之旅是成功的，我們面對勇士打得出色，也在面對馬林魚的系列賽贏了，這4場面對一支表現出色的球隊也帶回2勝2敗。」他表示，期待球隊接下來在主場也可以打得漂亮。
大谷在這10場比賽合計41打數敲出15支安打，包括5支全壘打、1支三壘打、4支二壘打，貢獻11分打點、跑回12分，繳出打擊率0.366、上壘率0.458、長打率0.878的優異數據。
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