MLB／林維恩先發5局8K無失分 李灝宇3A連兩戰敲長打

旅美奧克蘭運動家隊19歲投手林維恩今天在1A先發出賽，投5局飆8K、無失分，球隊以6比4擊敗洛杉磯天使隊，林維恩無關勝敗；底特律老虎隊3A野手李灝宇連2場出賽敲長打。

美國職棒小聯盟1A賽事運動家隊今天與天使隊交手，運動家隊派出台灣左投林維恩先發，林維恩1局下2人出局後投出保送，但接著抓到盜壘跑者、瓦解對手攻勢。

林維恩2局下觸身球保送首名打者，接著連抓3個出局數、沒讓對手延續攻勢，3局下讓對手3上3下，4局下先投出保送，1人出局後被敲出安打攻占得點圈，接著連飆2次三振，穩守不失分。

5局下林維恩先用三振抓下前兩個出局數後被敲出安打，接著讓打者敲出游擊方向滾地球出局；總計用86球投5局，被敲出2支安打，投出8次三振、3次四死球保送，無失分，賽後防禦率3.58。

底特律老虎隊3A與芝加哥小熊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，1局下敲出右外野方向平飛球出局，3局下吞下三振，6局下敲出三壘方向滾地球、靠著失誤上壘，但盜二壘失敗。

8局下1人出局後李灝宇敲出右外野方向二壘打，再靠著保送、對方投手接連暴投替球隊跑回分數，9局下敲出中外野方向飛球出局。

兩隊鏖戰至延長賽10局，老虎隊以6比7吞敗。李灝宇5打數敲出1支二壘打，吞下1次三振、有1得分，連5場出賽敲安，近2場出賽都有長打，賽後打擊率2成27。