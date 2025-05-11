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MLB／太空人麥卡勒收到死亡威脅 教頭直言非常非常難過
太空人隊今天在休士頓主場以9：13不敵紅人隊，先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）只投0.1局失7分、吞下本季首敗，賽後表示他和家人在社群媒體收到死亡威脅。
他說：「球迷非常熱情，熱愛太空人和體育，但威脅要找到我的孩子並殺了他們，這有點難以接受。」
麥卡勒斯今天狀況不佳，面對8名打者被揮出3支安打，出現4次四死球（1次觸身球），包括被克魯茲（Elly De La Cruz）轟出3分砲，失7分全是自責分；儘管太空人打完3局追成7：12，還是無法挽回戰局。
太空人發言人指出，已向休士頓警察局和大聯盟安保部門通報這些威脅，總教練艾斯帕達（Joe Espada）也強調，很不幸球團不得不處理這樣的事情。
艾斯帕達無法想像這種事竟然發生在運動員身上，他說：「麥卡勒斯為城市和球隊付出很多，自己也有孩子，面對這種事真的讓我抓狂，非常非常難過。」
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