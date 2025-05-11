快訊

烤過的馬鈴薯整顆微波加熱？切記做1動作以免發生爆炸

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

MLB／運動家投手教練看林維恩天賦過人 像年輕版大谷翔平

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／太空人麥卡勒收到死亡威脅 教頭直言非常非常難過

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人先發投手麥卡勒斯。 美聯社
太空人先發投手麥卡勒斯。 美聯社

太空人隊今天在休士頓主場以9：13不敵紅人隊，先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）只投0.1局失7分、吞下本季首敗，賽後表示他和家人在社群媒體收到死亡威脅。

他說：「球迷非常熱情，熱愛太空人和體育，但威脅要找到我的孩子並殺了他們，這有點難以接受。」

麥卡勒斯今天狀況不佳，面對8名打者被揮出3支安打，出現4次四死球（1次觸身球），包括被克魯茲（Elly De La Cruz）轟出3分砲，失7分全是自責分；儘管太空人打完3局追成7：12，還是無法挽回戰局。

太空人發言人指出，已向休士頓警察局和大聯盟安保部門通報這些威脅，總教練艾斯帕達（Joe Espada）也強調，很不幸球團不得不處理這樣的事情。

艾斯帕達無法想像這種事竟然發生在運動員身上，他說：「麥卡勒斯為城市和球隊付出很多，自己也有孩子，面對這種事真的讓我抓狂，非常非常難過。」

大聯盟 紅人

延伸閱讀

開箱工程師腦洞大開的日常 產品出貨後狀況不斷…神秘單位為產品改運延壽

過了保固期就掛掉？「可靠度工程師」掀開電子產品壽命都市傳說

台積電靠「兩個單位」彎道超車英特爾與三星 工程師監控它異常秒止血

台積電工程師挑戰打破理論 製程整合模擬推升至物理極限值的3倍

相關新聞

MLB／大谷連續8場安打本季最猛 道奇貧打遭響尾蛇完封

大谷翔平昨天9局上轟出3分砲，本季第12支全壘打成為致勝一擊，今天再戰響尾蛇隊3打數1安打、被保送1次，未再出現長程砲，...

MLB／賈吉雙響砲獨居全壘打王 6大打擊數據位居榜首

洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）今天火力凶猛，對運動家隊之戰轟出雙響砲，本季14轟獨居大聯盟全壘打榜首，但洋基牛...

MLB／大谷模擬局間休息再投 官網推測至少幾個月才能重返投手丘

道奇隊作客鳳凰城，今天對響尾蛇隊進行4連戰第3戰，大谷翔平賽前進牛棚練投35球，首次模擬局間休息，道奇官網指出，大谷可能...

MLB／教士拿洛磯練兵狂贏21分 取代道奇躍居分區龍頭

教士隊作客丹佛，今天把洛磯隊主場庫爾斯球場當成打擊練習場，全場出現24支安打，包括5支全壘打，先發投手科萊克（Steph...

中職／7隊球探熱視線 徐若熙6.2局改寫新高、最速155公里

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在國外7隊球探關注的熱視線中，首局就投出最快的155公里球速，面對樂天桃猿隊先發6.2局無失...

MLB／敲超前3分砲不貪功 大谷翔平：逆轉是全隊不放棄

道奇隊今天打出9局上猛攻6分的驚奇逆轉戰，大谷翔平敲出超前三分砲幫助球隊以14：11擊敗響尾蛇隊，但他反覆強調追平過程更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。