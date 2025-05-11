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MLB／教士拿洛磯練兵狂贏21分 取代道奇躍居分區龍頭

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

教士隊作客丹佛，今天把洛磯隊主場庫爾斯球場當成打擊練習場，全場出現24支安打，包括5支全壘打，先發投手科萊克（Stephen Kolek）演出生涯首場完封勝，教士終場以21：0大勝，超前道奇隊躍居國聯西區排名第1。

教士1局上就攻下5分奠定勝基，打完前4局狂攻15分，洛磯先發投手布雷拉克（Bradley Blalock）只投3.2局被揮出13支安打，包括3支全壘打，狂失12分吞下本季第2敗。

教士在3連戰前兩戰一共攻下34分，本季對戰5場全勝，戰績25勝13敗超前道奇26勝14敗，勝率領先千分之8；反觀洛磯6勝33敗在大聯盟穩穩墊底，追平1988年金鶯隊，並列大聯盟史上開季39戰最爛成績，金鶑當年以54勝107敗收尾。

科萊克去年菜鳥球季以後援任務為主，本季兩場先發投出2連勝，今天用104球完成9局任務，被揮出5支安打、保送兩次，投出7次三振，生涯首次完投9局且是完封勝。

教士21分擊敗對手、8名打者至少兩支安打都寫下隊史新紀錄，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）5局上轟出3分砲，本季第9轟出爐，生涯累積136支全壘打，超越教士傳奇球星葛恩（Tony Gwynn）的135轟紀錄。

教士

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