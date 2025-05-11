MLB／曾指導電影「心靈投手」 戈特傳授上大聯盟真實感受

美國職棒運動家1A投手教練戈特，40年棒球人生有段特殊經驗，曾指導電影「心靈投手」主角丹尼斯奎德，傳授他踏上大聯盟投手丘的真實感受。

65歲的戈特（Jim Gott）現任運動家1A投手教練，過去在球員時代在大聯盟累積14年經驗，曾任海盜、道奇王牌救援投手；退役之後，戈特執教經驗遍及大小聯盟，曾任費城人一軍牛棚教練。

戈特現在是台灣投手沙子宸、林維恩的投手教練，但在20多年前，他有一段特殊的經驗，指導好萊塢明星丹尼斯奎德（Dennis Quaid）投球。

戈特接受中央社專訪的時候，回顧當年他已經退役10年，過去在海盜隊的隊友藍德倫（Bill Landrum）跟他聯絡，說他在協助一部電影叫做「心靈投手」（The Rookie）拍攝，丹尼斯奎德擔任男主角。

電影講述一名曾經打過大聯盟的投手，受傷退出棒球界之後，轉行到高中當教練。後來在學生鼓勵下，找回投球狀況，重新參加測試，再從小聯盟一路拚上大聯盟的勵志故事。

戈特正好住在丹尼斯奎德家附近，他花3個月的時間指導丹尼斯奎德投球，「我記得他家很大，有很大的空間可以傳接球，我把他當作自己的隊友，打滾地球給他接，用球隊的方式帶他，調整他的一些投球動作」。

戈特的棒球技巧、投球動作，間接由丹尼斯奎德帶上了大銀幕，但更重要的是，戈特傳授的不只是技術，更是身為投手的內心感受，他向這名演員分享，大聯盟初登板時，從牛棚跑上投手丘的激動心情。

戈特說，他與丹尼斯奎德有一次專程去道奇球場，在空蕩蕩的球場裡傳接球，接著他帶著丹尼斯奎德去牛棚，兩個人在牛棚練投。戈特告訴他：「你現在想像一下，牛棚的門打開了，你要一個人跑出去，你能想像這是什麼感覺嗎？」

對任何一個曾站上大聯盟投手丘的投手而言，初登板這一刻總是百感交集，戈特說：「我記得我自己當球員，這是不可思議的時刻，跑向投手丘的時候，我想著自己一路走來有多辛苦，我提醒自己，深呼吸，好好享受這一刻。」

美國職棒運動家小聯盟1A投手教練戈特（右）認為，球員在小聯盟的重要目標是累積經驗、打好基礎，無論是好或壞都要在小聯盟經驗過一次。圖中央社提供

戈特指出，他現在擔任投手教練，也希望把這樣的心情告訴年輕選手，儘管路途上需要付出許多的犧牲、承受很多壓力與情緒，但過站上大聯盟投手丘，就知道這一切都是值得的。

他說：「不管是在1A還是大聯盟，只要有機會站上投手丘，完成一場比賽，就是值得珍惜的時刻，因為我們都是茫茫人海中少數有幸成為職業球員的人。」

戈特大聯盟投手生涯14年，554場出賽、91場救援成功，曾任道奇、海盜王牌後援；40多年棒球人生，曾經長期站穩大聯盟，擔任守下勝利的王牌後援投手；退役後，參與電影「心靈投手」幕後工作，指導演員丹尼斯奎德投手心法，執教經驗涵蓋大小聯盟。1993年隨道奇訪台，曾在台北球場投球。