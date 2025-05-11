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MLB／投手教練戈特分享球員養成 讚沙子宸對大聯盟充滿渴望

中央社／ 中央社
旅美台灣好手沙子宸（右1）與隊友基恩（中）、阿瓦拉多（左1）聯手投出無安打比賽，投手教練戈特（左2）扮演幕後功臣。資料照
旅美台灣好手沙子宸（右1）與隊友基恩（中）、阿瓦拉多（左1）聯手投出無安打比賽，投手教練戈特（左2）扮演幕後功臣。資料照

大聯盟投球、執教經驗豐富的投手教練戈特（Jim Gott），在運動家小聯盟1A擔任投手教練，他看台灣投手沙子宸，勤奮訓練，「充滿熱情想要成為一名大聯盟投手」。

65歲的戈特現任運動家1A投手教練，過去在球員時代在大聯盟累積14年經驗，曾任海盜、道奇王牌救援投手；退役之後，戈特執教經驗遍及大、小聯盟，曾任費城人一軍牛棚教練。

戈特接受中央社專訪，分享生涯40年的棒球哲學，說明他如何看到小聯盟投手的養成。談到沙子宸去年與今年球季顯著進步，「這就是小聯盟教練最期待看到的」。

戈特分析，小聯盟最重要的目標是球員的進步與成長。沙子宸今年在他的第2個完整球季，繳出顯著進步的成績，是認真訓練、努力付出的最佳證明。

戈特說：「有些人快一點，有些人慢一點，但沒有好壞之分。教練最想看到的是，當球員到了較成熟的年紀，如24歲、25歲時，身體與心理是否準備好在大聯盟投球。」

戈特表示，球員進入小聯盟之後，投球局數會比過去更多，投手除了一週2次上場比賽，每天都要傳接球，隔幾天牛棚練投，一整季下來對手臂是很大的負荷。

小聯盟剛起步的先發投手，每次上場的投球數設定在80球，但經過幾年磨練，逐步增加身體強度，戈特說目標是上大聯盟的時候，能承受100球甚至以上的工作量。

要達到目標，球員必須在小聯盟打好基礎、累積經驗。

戈特指出，球員的養成過程中，無論好的壞的、成功或失敗、不管是低潮受傷還是大殺四方，這些都要在小聯盟經歷過一次，「這就是小聯盟存在的意義」。

他說：「等到你上了大聯盟，沒有時間讓你慢慢消化。」經驗要花時間去累積，例如「糟糕，現在滿壘無人出局，卻無法解決任何人，我該怎麼辦？」、「剛剛那球打到我的腿，但我不想退場，我只差一出局就能拿下勝利」，這些狀況選手都必須在小聯盟經歷過一次。

沙子宸分享與戈特的互動，認為這名退役大聯盟投手、資深教練帶給選手很大的動力，「無論當天球隊狀況如何，他始終給我們樂觀的心情，享受在比賽當中，我們每天到球場都很有動力，想從他身上學東西」。

沙子宸說，每次投球之後，戈特會與選手開會討論後台數據，思考怎麼幫選手「把優點包裝得更好」。

沙子宸說，自己投球優勢在於中間偏高的快速直球，戈特建議他在與打者對決的前幾球，先用較低的球路鋪陳，到了要關鍵決勝負的時候，拿出自己最擅長的高位直球，能讓這個優點的效益發揮到最大。

大聯盟 小聯盟 沙子宸

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