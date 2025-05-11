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MLB／運動家投手教練看林維恩天賦過人 像年輕版大谷翔平

MLB／運動家投手教練看林維恩天賦過人 像年輕版大谷翔平

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運動家1A投手教練戈特（右）與林維恩在休息室，討論林維恩挨轟全壘打之後的表情，互動輕鬆。圖中央社提供
運動家1A投手教練戈特（右）與林維恩在休息室，討論林維恩挨轟全壘打之後的表情，互動輕鬆。圖中央社提供

大聯盟投球、執教經驗近20年，教練戈特從19歲台灣小將林維恩身上，看見頂尖球員的天分，有如年輕時候的大谷翔平。

65歲的戈特（Jim Gott）現任運動家1A投手教練，過去在球員時代在大聯盟累積14年經驗，曾任海盜、道奇王牌救援投手；退役之後，戈特執教經驗遍及大小聯盟，曾任費城人一軍牛棚教練。

在戈特眼中，19歲的林維恩雖然今年剛在美國職棒起步，但他已具備大聯盟球員的資質，無論競技心態、賽前準備都超越同齡球員。

戈特接受中央社專訪，分享對台灣投手沙子宸、林維恩的觀察，用沙先生、林先生稱呼兩位年輕球員。他向中央社記者說，這是為了表示對他們的尊重。

戈特說：「講到林先生，就讓我臉上浮現笑容，因為他年輕、充滿熱情和拚鬥精神，擁有過人天分，跟他相處起來很愉快。」

戈特表示，運動家1A隊伍當中，有許多18歲、19歲來自多明尼加的投手，他們的基本天分也不錯，但都沒有像林維恩一樣，擁有更高一級的競技實力。

戈特強調，林維恩天分異於常人，「光從條件來看，讓我想像年輕時候的大谷翔平是不是也如此。」

他說，林維恩的條件讓他回想，過去在大聯盟當投手的觀察，能上大聯盟的球員都已經是很優秀的選手，但總還是有一小撮人，他們是「頂尖中的頂尖」。他認為林維恩具備頂級球星的條件。

運動家1A投手教練戈特（後）指導19歲台灣投手林維恩（背號44號），他認為林維恩擁有過人天賦，具備大聯盟頂尖球員的條件。圖中央社提供
運動家1A投手教練戈特（後）指導19歲台灣投手林維恩（背號44號），他認為林維恩擁有過人天賦，具備大聯盟頂尖球員的條件。圖中央社提供

戈特觀察，林維恩不只身材條件傑出，他的賽前準備、訓練流程也超越同齡，更難得的是他無所畏懼的鬥志。

戈特觀察，林維恩能夠走到今天，除了天分，更重要的是他在場上比賽的拚鬥態度，「無論好壞，沒有任何狀況能夠嚇倒他。」

林維恩分享與戈特互動，說戈特經常給他心靈雞湯，鼓勵他保持自信、抬頭挺胸，相信訓練帶來的成果，「他說他很喜歡我的態度，上場就想要殺翻對手。」

戈特分享他的棒球哲學，認為比賽狀況瞬息萬變、難以預料，身為選手最重要的心態是「記性不要太好、記憶體容量小一點」，不要糾結一時好或壞，隨時準備面對下一球、下一場比賽。

戈特說，在林維恩身上看到這樣的特質，有一場比賽林維恩挨轟，被敲全壘打的當下，心情似乎一點也不受影響，表情好像「哇，這球打得真遠」。戈特稱讚林維恩，知道自己失投，隨即調整心態，準備好解決下一個打者。

戈特說：「這是能在這一行走得長久的關鍵特質。」

大聯盟 林維恩 運動家

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