MLB／戈特功力傳授台灣小將 談棒球哲學「別記性太好」

近40年棒球經驗、曾任道奇王牌後援的「心靈投手」戈特，現是台灣投手的精神導師。他接受中央社專訪分享棒球哲學，「棒球之所以偉大，因為它難以預料，身為球員不能記性太好」。

美國職棒小聯盟1A層級是年輕人天下，平均年齡約20歲。不過，65歲白髮蒼蒼的戈特（Jim Gott），在這一群年輕人身邊卻很自在，難以想像他投入棒球40多年。

台灣投手沙子宸形容戈特，儘管年紀已是阿公級，但對棒球的熱情活力超越所有人。

在洛杉磯的聖馬利諾長大，戈特確實已當阿公，有6個孩子、4個孫子。擁有20年大聯盟投球和執教經驗，他隨1A球隊旅行比賽，擔任投手教練。

運動家1A台灣投手沙子宸、林維恩的背後，戈特是這一群年輕投手的精神導師。他32年前曾隨道奇在台灣比賽；退役後，參與電影「心靈投手」（The Rookie）幕後工作。

這位在年輕球員眼中的阿公，在43年前，以22歲的年紀登上大聯盟。戈特初期擔任先發，後來成為牛棚要角，當過海盜隊、道奇隊王牌終結者，守護球隊勝利。

他大聯盟生涯從1982年開始，1995年退休，14年間出賽554場，拿下91場救援成功，戰績56勝74敗，投球局數達1120局，每9局平均責失分3.87。

大聯盟是全世界棒球員的夢想，戈特不僅站穩舞台，更持續生涯14年，擔綱一線戰力；他退役之後，執教7年涵蓋大、小聯盟，曾任費城人一軍牛棚教練。

戈特接受中央社專訪，分享他的賽場哲學，「棒球之所以是偉大的運動，這麼迷人，因為每一場比賽都不可預測、不按牌理出牌」。

戈特說，選手能把握的只有2件事，「保持健康，認真工作」。

他說，賽場上一切難以預料，面對持續不斷的比賽，選手的生存之道在於心態，「無論場上發生什麼，大好或大壞，必須馬上就忘了，面對下一球、下一場比賽」。

戈特說，身為一個棒球員「記性不能太好，記憶體容量要小」。野手每天都要上場，後援投手約2天上場一次，先發投手每5天輪值一次，「如果你老是專注在哪一場表現特別好，或是哪一場特別糟糕，那你的日子會過得很辛苦」。

戈特的棒球哲學在於放下完美主義，「如果我總是期待一切完美，事事順心，那我最後一定會失望」。他總是告訴年輕選手，面對比賽起起伏伏，心理狀態「不要太高，也不要太低，保持平穩最重要」。

選手養成看長遠，戈特總提醒球員，別在意一時成績，數字只有球季結束去看才有意義。只要平時努力訓練、認真比賽，當一個好隊友、幫助身邊的人，「以上都做到了，你季末再回頭去看，成績自然會好」。

這條路要走得長遠，不能糾結眼前得失；個人的成績要好，必須成為團隊的一員，幫助身邊的人。戈特的棒球哲學不同於一般球迷的理解，看似矛盾，但其實是他數十年經驗的結晶。

在沙子宸、林維恩眼中，戈特不只傳授投球經驗，更是心靈上的重要支柱，棒球之路上的忘年之交。

林維恩生涯初登板3局7K、沙子宸參與無安打比賽，戈特比他們還要高興，在場邊拿著自己的手機，幫這些年輕人拍照，為追夢之旅留下紀錄。

這些照片後來放上選手的社群網站，戈特說照片能夠分享給更多人，他也感到很開心。

走過40年棒球人生，戈特表示，棒球之所以偉大，是因為一切都跟人有關，重點是人與人之間的感情，「職業生涯很快就會過去，最終留下來是你交到的朋友，還有一起經歷過的回憶」。