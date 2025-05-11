MLB／大谷連續8場安打本季最猛 道奇貧打遭響尾蛇完封

大谷翔平昨天9局上轟出3分砲，本季第12支全壘打成為致勝一擊，今天再戰響尾蛇隊3打數1安打、被保送1次，未再出現長程砲，道奇隊打線不振以0：3落敗，打完4連戰前3戰吞下兩敗。

響尾蛇先發投手伯恩斯（Corbin Burnes）因右肩發炎跳過1次先發任務，未進15天傷兵名單，休息9天再登板，先發7局被揮出5支安打，奪下本季第2勝，尼爾森（Ryne Nelson）後援兩局未被安打，本季首次救援成功。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）投6.2局，被揮出7支安打，包括6局下蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）陽春砲，失兩分吞敗。

大谷連續8場比賽揮出安打是本季最長，打擊率升至3成05，全壘打在大聯盟並列第2，產量和蘇亞雷斯、水手隊羅利（Cal Raleigh）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）一樣，落後洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）兩支。