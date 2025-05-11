MLB／大谷模擬局間休息再投 官網推測至少幾個月才能重返投手丘

道奇隊作客鳳凰城，今天對響尾蛇隊進行4連戰第3戰，大谷翔平賽前進牛棚練投35球，首次模擬局間休息，道奇官網指出，大谷可能至少還要幾個月才能重返投手丘。

官網透露，大谷在牛棚邁出新的一步，除了首次模擬局間休息，練投份量和3周前休完陪產假歸隊後一致；他何時練投所有球路或是面對打者，球團未透露下一步計畫，但今天模擬是他進步過程中的另一個重要步驟。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷練投四縫線、二縫線速球和快速指叉球，模擬局間休息很重要，看他休5到7分鐘後如何恢復投球，並觀察他的反應。

大谷最近一次在大聯登板是前年8月24日對紅人隊先發1.1局無失分，官網指出，一旦大谷開始面對打者，球團就能更加了解他何時能以投手身分回歸，必須將變化球融入牛棚練投後才能實現。