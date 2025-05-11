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MLB／賈吉雙響砲獨居全壘打王 6大打擊數據位居榜首

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」賈吉轟出雙響砲，本季14轟獨居大聯盟全壘打榜首。 法新社
「法官」賈吉轟出雙響砲，本季14轟獨居大聯盟全壘打榜首。 法新社

洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）今天火力凶猛，對運動家隊之戰轟出雙響砲，本季14轟獨居大聯盟全壘打榜首，但洋基牛棚失靈，終場以7：11落敗，終止3連勝。

賈吉4局上從運動家先發投手席爾斯（JP Sears）的手中轟出陽春砲，追成1：4，成為大聯盟本季首位出現13轟的球員，6局上再轟史特納（Justin Sterner），洋基這半局攻下5分，佩拉薩（Oswald Peraza）轟出兩分砲，以6：4超前。

洋基左投洛登（Carlos Rodon）先發6局飆出10次三振，但被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失4分都是自責分，挑戰本季第5勝被牛棚搞砸戰局。

洋基第2任投手克魯茲（Fernando Cruz）7局下失3分，讓運動家逆轉戰局，漢米爾頓（Ian Hamilton）、馬茲克（Tyler Matzek）8局下再失4分，9局上賈吉擊出內野滾地球，攻下第3分打點，洋基終場仍以4分之差落敗。

賈吉不只全壘打領先群雄，打擊率3成96、打點37分、安打59支、上壘率4成86、長打率7成72也是大聯盟最猛。

運動家主場位於沙加緬度，正是賈奇的出生地，他在加州林登長大，在球場以南1小時車程，今天比賽湧進不少家人和朋友面前，賈吉說：「每次和運動家比賽，對我來說都是很熟悉的事，覺得很親切，所以很特別。」

這是賈吉生涯第41次單場至少兩轟，洋基隊史排名第4，前3人是貝比魯斯（Babe Ruth）68次、曼托（Mickey Mantle）46次、賈里格（Lou Gehrig）43次。

洋基 賈吉 運動家

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