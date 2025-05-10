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中職／7隊球探熱視線 徐若熙6.2局改寫新高、最速155公里

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊徐若熙。記者侯永全／攝影
味全龍隊徐若熙。記者侯永全／攝影

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在國外7隊球探關注的熱視線中，首局就投出最快的155公里球速，面對樂天桃猿隊先發6.2局無失分，寫下生涯在例行賽的最長局數。

徐若熙前一場在桃園登板時就有8支美職球隊球探到場，今天7支球隊球探，據了解有美職的天使、洋基、遊騎兵、光芒、道奇，日職也有樂天金鷲出現，而其中道奇球探高層也特地親自來台。

有別於前一戰投不滿5局就退場，徐若熙今天強力壓制猿隊打線，開賽投出8上8下，直到3局上2出局後才被成晉敲出安打，接下來第5、6局各被敲出1支安打，都沒造成太大威脅。

7局上徐若熙繼續站上投手丘，抓到2出局後被馮健庭敲出安打，用球數也剛好來到100球，龍隊決定換投，接手的呂偉晟也迅速抓下第3個出局數。

徐若熙此戰就以100球投了6.2局，改寫去年9月15日在台北大巨蛋寫下的6.1局例行賽新高，而2023年他曾在總冠軍賽投出7局無失分表現。

徐若熙被敲4支安打另有4次三振、沒有保送，防禦率下修到0.81，只不過退場時兩隊仍以0：0戰平，本季首勝還未能入袋，已經先吞下2敗。

徐若熙 樂天桃猿

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