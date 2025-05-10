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MLB／小熊迷白嗨了！曝新教宗忠實白襪迷 曾見證05年奪冠之旅

聯合新聞網／ 綜合外電報導
新任教宗「良十四世」被捕捉到2005年進場看白襪打世界大賽。圖截自X
新任教宗「良十四世」被捕捉到2005年進場看白襪打世界大賽。圖截自X

教宗選舉甫落幕，最終由美籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost）樞機主教當選，並選擇「良十四世」（Leo XIV）作為他的教宗名號。這位來自美國的教宗不僅是天主教會歷史上首位美國出生的教宗，同時也是繼前任教宗方濟各（Pope Francis）之後，第2位來自美洲的教宗。

由於出身芝加哥的背景，「良十四世」是白襪迷還是小熊迷意外掀起爭論，特別是當地時間8日，小熊隊在瑞格利球場外的告示牌上宣稱「嘿，芝加哥，他（教宗）是小熊隊的球迷！」，更進一步引發外界熱議。

不過小熊迷很快就失望了！因為根據新任教宗的親兄弟親自說明，他澄清教宗一直都是白襪隊的忠實粉絲。這番話也讓白襪隊逮到機會，立刻轉發影片嘲諷小熊：「是喔！快來看看這個吧。」

教宗的親兄弟更提到，教宗曾在2005年白襪隊奪得世界大賽冠軍的比賽中親臨現場支持球隊。很快地，就有人翻出當年世界大賽第一戰的影片，赫然就捕捉到普瑞弗斯特出現在雷特球場（Rate Field）的觀眾席上。最終，白襪隊在該系列賽以4比0橫掃太空人，奪下冠軍。

這一發現讓許多球迷感到驚喜，無論是因為發掘這段畫面的網友彷彿神探般火眼金睛，亦或是因為這位新任教宗與職業運動的深厚連結。

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