MLB／藤浪晋太郎控球好轉 3A中繼1局無失分飆速157
效力於水手隊3A的日籍投手藤浪晋太郎，在對戰巨人隊3A球隊的比賽中，以中繼投手身份於第8局登板，投1局無失分，還以最快達157公里（97.5英里）的速球三振對手。
藤浪的登板一開始並不順利，面對首名打者即被敲安打，隨後對第2名打者投出四壞球，形成無人出局一、二壘的危機。然而，他迅速調整狀態，迫使打者擊出雙殺打，瞬間化解危機。隨後，他再以157公里的速球三振打者，有驚無險完成這一局的投球任務。
藤浪晋太郎總共投了22球，其中11球為好球，防禦率小幅下降至9.58。雖然這次表現亮眼，但他本季在3A的表現仍然波動較大。截至目前，藤浪在12場出賽中共投10.1局，送出14次三振，卻也有18次四死球和7次暴投，控球不穩的問題依舊存在。
藤浪晋太郎今年1月與水手隊簽下小聯盟合約，並以受邀選手身份參加春訓。然而，3月下旬他被下放至小聯盟，並從3A開季。
在賽季初期，藤浪晋太郎曾展現穩定壓制力，前4場出賽無失分，防禦率一度降至1.80。然而，隨著比賽進行，藤浪再度陷入控球亂流，防禦率一口氣飆升至12.38。
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