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MLB／菅野智之7.1局好投奪第4勝 創49年來罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
菅野智之好投奪下第4勝。 美聯社
菅野智之好投奪下第4勝。 美聯社

效力巴爾的摩金鶯隊的日籍強投菅野智之，今天作客對決天使隊的比賽中展現壓制力，主投7.1局僅被敲3支安打，僅失1分，送出5次三振，無四死球，以穩定的投球表現拿下本季第4勝。這也是他本季第3次投滿7局以上，並且創下個人在大聯盟的單場最長投球局數紀錄。

菅野在比賽初期獲得隊友的火力支援，前兩局就取得3分領先，這也讓他在投手丘上更為穩定。前3局他僅被擊出1支安打，並成功壓制對手的進攻。儘管在第7局被蒙卡達（Yoan Moncada）敲出右外野三壘安打，並在之後的游擊滾地球中丟掉1分，但他仍將失分壓至最低。

菅野在第8局繼續留在投手丘，成功解決首名打者後，用球數來到93球，隨即被教練團換下場。這次優質先發也讓他的防禦率下降至2.72，暫居美聯第11名，菅野智之近5戰已經有4場繳出優質先發。

這場比賽過後，金鶯隊官方社群平台以「強悍、驚人」來形容菅野的表現，而《巴爾的摩太陽報》記者維利克（Matt Weyrich）則稱讚這是菅野大聯盟生涯中「最出色的投球表現」，並強調這也是金鶯隊本季投手群單場最長的先發表現。

維利克更提到，過去49年只有兩位新秀投手在投滿規定投球局數的情況下，防禦率低於3.00且每9局保送率低於2，一位是去年的小熊日籍左投今永昇太，另一位就是今天的菅野智之。

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