MiLB／李灝宇3A猛打賞連4戰敲安 鄧愷威中繼0.1局失5分

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇維持手感，今天單場3安、連4戰敲安，擊球初速最快被測到約170公里；舊金山巨人隊投手鄧愷威中繼0.1局失掉5分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟3A賽事老虎隊今天與芝加哥小熊隊交手，老虎隊台灣好手李灝宇先發打2棒、守三壘，1局下吞下三振，3局下敲出個人本季第3支二壘打。

李灝宇5局下敲出三壘方向安打，7局下敲出中外野方向安打，為個人單場第3支安打，擊球初速105.5英里（約170公里），8局下吞下三振。

李灝宇今天5打數敲出3支安打，包括1支長打，吞下2次三振，賽後打擊率2成28；老虎隊終場以7比3搶勝。

巨人隊3A今天與西雅圖水手隊交手，巨人隊先發投手西莫（Carson Seymour）前5局失掉5分，6局下1人出局後再挨陽春砲，2人出局投出觸身球保送後退場；鄧愷威接手中繼登板，讓打者敲出中外野方向飛球出局。

鄧愷威7局下續投有狀況，被首名打者敲出安打、投出四壞保送後，再連續被敲3支安打失掉2分退場；接替投手先三振抓1個出局數，接著被敲出二壘打、加上隊友守備失誤失掉3分，這3分都要算在鄧愷威身上。

鄧愷威今天總計用15球投0.1局，被敲出4支安打，投出1次四壞保送，失掉5分責失分，球隊以2比11吞敗，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率7.24。