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MiLB／沈家羲新人聯盟中繼吞敗 柯敬賢延長賽敲再見安

中央社／ 台北10日電
美國職業棒球西雅圖水手隊體系投手沈家羲今天生涯首登板。圖／悍創運動經紀提供
美國職業棒球西雅圖水手隊體系投手沈家羲今天生涯首登板。圖／悍創運動經紀提供

美國職業棒球西雅圖水手隊體系投手沈家羲今天生涯首登板，在新人聯盟中繼投4局5K，失掉1分責失分、吞下生涯首敗；道奇體系野手柯敬賢單場2安2打點，延長賽再見安、助隊搶勝。

21歲的沈家羲業餘時期生涯最快球速達156公里，加盟水手展開旅美生涯、從新人聯盟出發，對戰洛杉磯天使隊比賽2局下接替登板中繼，1人出局後被敲出三壘打、接著暴投失掉1分，但及時回穩，連抓2個出局數、沒多掉分數。

沈家羲3局下三振首名打者後，接連被敲出2支安打，接著讓打者敲出三壘方向滾地球出局、中外野方向飛球出局，沒讓對手延續攻勢；4局下讓對手3上3下，5局續投2人出局後再接連被敲出2支安打，接著讓打者敲出右外野方向飛球出局、沒失分。

沈家羲中繼登板投4局，被敲出5支安打，投出5次三振、無四死球保送，失掉1分責失分，表現不差，但水手團隊僅敲出4支安打、沒能拿下分數，對手8局下再添1分，水手以0比2吞敗、沈家羲承擔敗投，賽後防禦率2.25。

此外，新人聯盟洛杉磯道奇隊交手堪薩斯市皇家隊，柯敬賢先發打8棒、守左外野，2局下球隊0比3落後時敲出左外野方向安打、送回團隊第1分，4局下、5局下、8局下都吞下三振。

兩隊9局打完6比6僵持不下，延長賽10局上皇家攻下3分，道奇10局下靠保送、二壘打先追2分，2人出局後柯敬賢敲出右外野方向飛球造成對手守備失誤，道奇跑回追平分，兩隊鏖戰到延長賽第12局，柯敬賢當英雄，敲出再見安打，助隊以10比9搶勝。

柯敬賢單場6打數敲出2支安打，貢獻2分打點，吞下3次三振，本季5場出賽都敲安打，賽後打擊率4成44。

柯敬賢 沈家羲

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