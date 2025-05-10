快訊

聲援剴剴站上凱道！賈永婕：就算給加害者死刑也是人道的

摸摸讓毛孩開心一整天！最暖郵差送信「伸手狂嚕」 狗狗燦笑回應：好想你～

天使降臨身邊！3星座今年遇重量級貴人...獅子互利互惠、他遇到知音

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／敲超前3分砲不貪功 大谷翔平：逆轉是全隊不放棄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷雖然敲出致勝轟，但反覆強調追平過程才更加重要。 路透
大谷雖然敲出致勝轟，但反覆強調追平過程才更加重要。 路透

道奇隊今天打出9局上猛攻6分的驚奇逆轉戰，大谷翔平敲出超前三分砲幫助球隊以14：11擊敗響尾蛇隊，但他反覆強調追平過程更加重要，自己只是剛好結束了比賽，全隊從未放棄的精神才是關鍵。

道奇今天一度以8：3領先，但先被響尾蛇在5局下追平，後來又以8：11的落後姿態進入9局上，不料開局連續4支安打就成功扳平比數，大谷翔平更在一、二壘有人時轟出關鍵一擊。

談到這場劇情多變的比賽，大谷翔平說：「這樣的比賽展開並不常見，但全隊一直堅持到底、沒有人放棄，大家持續把棒子傳下去，雖然最後由我來結束比賽，但我認為在那之前追平的過程真的非常精采。」

至於第9局開轟的策略，大谷翔平表示，自己沒有特別鎖定球種，只是球進來如果位置偏甜就揮棒，結果形成全壘打感到很開心，「打出去就知道，有那種確信的感覺」。

「真正困難的是能夠追平比數。」大谷翔平強調：「我是打下關鍵一擊沒錯，但能夠追平才是第9局最重要的部分，像是孟西（Max Muncy）那一支（追平）安打，真的讓人覺得『我們還有機會』，我想那時候我們這邊的氣勢已經壓過對手。」

而美國時間的母親節也將近，被問到在這時間點開轟有無特殊意義？大谷翔平笑說：「現在還不是母親節啦。也不用硬要把這兩件事連在一起。不過當然，有感謝的心意的話，直接說出來就好了。」

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平9局上超前3分砲帥氣甩棒 道奇打擊戰壓倒響尾蛇

MLB／猛敲11轟僅16打點…大谷翔平締造神奇百年紀錄

MLB／大谷翔平開轟來不及…山本由伸吞第3敗也丟防禦率王

MLB／大谷翔平原本可簽15年長約 經紀人透露拒絕的理由

相關新聞

MLB／大谷翔平9局上超前3分砲帥氣甩棒 道奇打擊戰壓倒響尾蛇

昨天第9局敲出的陽春砲沒幫助到球隊，大谷翔平今天在9局上平手時轟出巨大三分砲，幫助道奇隊以14：11擊敗響尾蛇隊，也抹消...

MLB／敲超前3分砲不貪功 大谷翔平：逆轉是全隊不放棄

道奇隊今天打出9局上猛攻6分的驚奇逆轉戰，大谷翔平敲出超前三分砲幫助球隊以14：11擊敗響尾蛇隊，但他反覆強調追平過程更...

MLB／佐佐木朗希也遭響尾蛇痛擊 4局失5分但免吞敗投

道奇隊日本投手連兩天被響尾蛇隊重擊，昨天山本由伸5局失5分吞敗，今天佐佐木朗希則是4局失5分，但打線相挺下無關勝負，前5...

MLB／猛敲11轟僅16打點…大谷翔平締造神奇百年紀錄

美職大聯盟道奇隊的大谷翔平昨天在第9局敲出本季第11轟，然而本季僅累積16分打點，開轟數未能帶動打點大幅成長，更締造神奇...

MLB／今年首次「中5日」被夯滿貫砲 山本由伸反省投球缺失

道奇隊日本強投山本由伸本季首次休息5天就登板，沒想到生涯首度被敲滿貫砲，5局失5分承擔敗投。 前3局山本由伸力保不失，但第4局保送、安打、觸身球，接著被摩瑞洛（Gabriel Moreno）敲出

MiLB／陳金鋒球衣背號高掛美國球場 沙子宸、林維恩同感榮耀

台灣投手沙子宸、林維恩效力的美國職棒運動家1A隊伍本週作客南加州，來到旅美開拓者陳金鋒締造30轟30盜球季的主場，看著球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。