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MLB／大谷翔平9局上超前3分砲帥氣甩棒 道奇打擊戰壓倒響尾蛇

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天在9局上平手時轟出巨大三分砲，帥氣甩棒並高舉雙手慶祝！ 美聯社
大谷翔平今天在9局上平手時轟出巨大三分砲，帥氣甩棒並高舉雙手慶祝！ 美聯社

昨天第9局敲出的陽春砲沒幫助到球隊，大谷翔平今天在9局上平手時轟出巨大三分砲，幫助道奇隊以14：11擊敗響尾蛇隊，也抹消賽前對於大谷開季至今打點偏低的分析。

至今天賽前為止，大谷翔平本季11轟有9發是陽春砲，打點僅16分，根據美國數據網站「Opta」分析，這是自1920年打點成為官方紀錄以來，首次出現一位選手在5月以後能在全壘打、長打、壘打數進入前五名，卻在打點排名90名之後。

不過今天的大谷翔平不一樣了，他先在1局上敲出二壘安打，並跑回球隊第1分，2局上面對落後也在赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出陽春砲後，由大谷的1分打點二壘打追平。

道奇與響尾蛇接下來形成打擊大混戰，道奇隊先在3局上猛攻5分，響尾蛇隊卻是在4局下攻下1分後，5局下又以古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）滿貫砲追平為8：8。

6局下響尾蛇又靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）在滿壘時選到保送超前，8局下馬堤（Ketel Marte）、葛里奇克（Randal Grichuk）兩發陽春砲拉開分差。

然而9局上道奇大反攻，開局連續4支安打追平比數，1出局、一二壘有人時輪到大谷翔平，他將湯普森（Ryan Thompson）的81.1哩指叉球掃出中右外野全壘打牆，一發三分砲讓道奇隊拿下勝利。

大谷翔平今天總計6打數3安打，4分打點，打擊率回到3成04，這發全壘打是本季第12轟，擊球初速113哩、飛行距離426呎，打出去就知道是全壘打，大谷翔平開心的平舉手臂做出飛翔姿勢開始繞壘，回到休息區後也露出大大的笑容。

而今天先發的佐佐木朗希則是挨了兩轟，投61球、4局，被敲5支安打丟掉5分，防禦率4.72，2次四壞、1次觸身球，三振數掛零是旅美8場先發以來第一次，但在火力支援下與勝負無關。

大谷翔平 道奇

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