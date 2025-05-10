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MLB／佐佐木朗希也遭響尾蛇痛擊 4局失5分但免吞敗投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希4局失5分，但打線相挺下無關勝負，大谷也給他鼓勵。 路透
佐佐木朗希4局失5分，但打線相挺下無關勝負，大谷也給他鼓勵。 路透

道奇隊日本投手連兩天被響尾蛇隊重擊，昨天山本由伸5局失5分吞敗，今天佐佐木朗希則是4局失5分，但打線相挺下無關勝負，前5局打完雙方8：8平手。

佐佐木朗希今天帶著1：0領先進入1局下，就先被馬堤（Ketel Marte）轟出陽春砲，2出局、二壘有人時又被蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲出兩分砲，瞬間讓出領先。

不過道奇隊在2局上由赫南德茲（Enrique Hernandez）陽春砲、大谷翔平1分打點的二壘安打，追平比數；3局上更是用4支安打、3次四壞保送攻下5分。

雖然握有8：3領先，然而佐佐木朗希先在4局下丟掉1分，5局下續投投出保送後退場，班達（Anthony Banda）接手卻釀成更大災難，安打、保送造成2出局後的滿壘，結果被古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲出滿貫砲，讓比賽回到平手原點。

佐佐木朗希也多掉1分，最終投61球、4局，被敲5支安打包含2轟，丟掉5分，2次四壞、1次觸身球，三振數掛零是旅美8場先發以來第一次。

佐佐木朗希 道奇

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