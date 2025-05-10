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MLB／猛敲11轟僅16打點…大谷翔平締造神奇百年紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷本季敲11轟僅累積16分打點。 法新社
大谷本季敲11轟僅累積16分打點。 法新社

美職大聯盟道奇隊的大谷翔平昨天在第9局敲出本季第11轟，然而本季僅累積16分打點，開轟數未能帶動打點大幅成長，更締造神奇的大聯盟百年紀錄。

昨天道奇隊與響尾蛇隊之戰，大谷翔平在9局上敲出陽春砲，但球隊最終仍然輸球，這是他本季11轟裡的第9發陽春砲。

至今天賽前，大谷翔平的11轟在大聯盟排名第4，21支長打並列第5、89個壘打數排第4，長打能力毋庸置疑，然而16分打點卻僅排名第96，呈現強烈反差。

根據美國數據分析網站「Opta」的官方X帳號發文指出：「自打點成為官方紀錄（1920年）以來，首次出現一位選手在5月以後能在全壘打、長打、壘打數進入前五，卻在打點方面排名90名之後。」

造成這一現象的主因之一是道奇隊後段棒次表現不振，擔任第一棒的大谷翔平打擊時很少有跑者在壘上；另一方面，大谷目前的得點圈打擊率僅有1成43，也是打點難以增加的原因。

大聯盟 大谷翔平 道奇

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