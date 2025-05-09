MLB／今年首次「中5日」被夯滿貫砲 山本由伸反省投球缺失

道奇隊日本強投山本由伸本季首次休息5天就登板，沒想到生涯首度被敲滿貫砲，5局失5分承擔敗投。

前3局山本由伸力保不失，但第4局保送、安打、觸身球，接著被摩瑞洛（Gabriel Moreno）敲出一發滿貫砲，第5局再被馬堤（Ketel Marte）敲出陽春砲。賽後防禦率升至1.80，將防禦率王寶座給大都會隊千賀滉大。

賽後山本由伸坦言狀態不是最佳，因捕手出色的引導才勉強撐完5局，對於被敲兩支全壘打，山本認為開轟的打者本身很優秀，他檢討自己，「失分的半局有保送和觸身球，這些都是非常基本的失誤，最終導致致命的一擊，這讓我感到非常懊悔。」

山本的滑球形成觸身球，他解釋，「原本目標是投到外角，因為那名打者具有一棒擊沉的能力，所以特別小心不要讓球進到內角，但沒能如預期，球滑進內角，結果變成了觸身球。」