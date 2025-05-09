聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／林昱珉3A先發5.2局1責失分 吞下本季首敗
旅美亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天先發出賽，投5.2局有5次三振，失掉1分責失分，球隊終場以0比4吞敗，林昱珉吞下本季首敗。
美國職棒小聯盟3A賽事響尾蛇隊今天與奧克蘭運動家3A交手，響尾蛇隊21歲台灣投手林昱珉先發出賽，首局被首名打者敲出三壘打，接著被敲出高飛犧牲打失掉1分，所幸及時回穩，先送出三振、再讓打者敲出滾地球出局，沒有擴大失分危機。
林昱珉2局回穩讓打者3上3下，3局上保送首名打者、被盜上二壘，但連抓3個出局數、凍結對手攻勢，4局上2人出局後投出保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，5局上也有投出保送、但力守不失分。
林昱珉6局續投先投出保送，下一棒打者靠著野手選擇上壘，隊友再發生守備失誤多送壘包，2人出局、得點圈有人時退場，接替投手沒有止血，被敲出安打失分，這1分要算在林昱珉身上。
林昱珉今天總計用77球投5.2局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、4次四壞保送，失掉2分（1分責失分）、承擔敗投，賽後防禦率2.53。
匹茲堡海盜隊3A今天與克里夫蘭守護者3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲今天先發打9棒、守三壘，單場3打數敲出1支安打，吞下2次三振，跑出個人本季第4盜，賽後打擊率1成94，球隊終場以4比3搶勝。
底特律老虎隊3A今天與芝加哥小熊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守三壘，單場3打數敲出1支安打，吞下2次三振，選到1次四壞保送，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成12，老虎隊終場以0比12吞敗。
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言