快訊

整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林昱珉3A先發5.2局1責失分 吞下本季首敗

中央社／ 台北9日電
旅美亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天先發出賽，投5.2局有5次三振，失掉1分責失分。 聯合報系資料照
旅美亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天先發出賽，投5.2局有5次三振，失掉1分責失分。 聯合報系資料照

旅美亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天先發出賽，投5.2局有5次三振，失掉1分責失分，球隊終場以0比4吞敗，林昱珉吞下本季首敗。

美國職棒小聯盟3A賽事響尾蛇隊今天與奧克蘭運動家3A交手，響尾蛇隊21歲台灣投手林昱珉先發出賽，首局被首名打者敲出三壘打，接著被敲出高飛犧牲打失掉1分，所幸及時回穩，先送出三振、再讓打者敲出滾地球出局，沒有擴大失分危機。

林昱珉2局回穩讓打者3上3下，3局上保送首名打者、被盜上二壘，但連抓3個出局數、凍結對手攻勢，4局上2人出局後投出保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，5局上也有投出保送、但力守不失分。

林昱珉6局續投先投出保送，下一棒打者靠著野手選擇上壘，隊友再發生守備失誤多送壘包，2人出局、得點圈有人時退場，接替投手沒有止血，被敲出安打失分，這1分要算在林昱珉身上。

林昱珉今天總計用77球投5.2局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、4次四壞保送，失掉2分（1分責失分）、承擔敗投，賽後防禦率2.53。

匹茲堡海盜隊3A今天與克里夫蘭守護者3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲今天先發打9棒、守三壘，單場3打數敲出1支安打，吞下2次三振，跑出個人本季第4盜，賽後打擊率1成94，球隊終場以4比3搶勝。

底特律老虎隊3A今天與芝加哥小熊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守三壘，單場3打數敲出1支安打，吞下2次三振，選到1次四壞保送，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成12，老虎隊終場以0比12吞敗。

林昱珉

延伸閱讀

中職／悍將陳仕朋傷後首度二軍出賽 連續解決3名打者

MLB／敬遠大谷翔平引爆6分大局 羅伯茲：後面有很多好打者

MiLB／林昱珉結束延長春訓3A出發 首戰5局失2分無關勝敗

林維恩超狂初登板媲美郭泓志 運動家4台將拚上大聯盟不是夢

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟來不及…山本由伸吞第3敗也丟防禦率王

道奇隊日本強投山本由伸今天遭到響尾蛇隊重擊，先發5局挨了2轟、丟掉5分，防禦率「暴漲」到1.80，而大谷翔平雖然在9局上...

MLB／大谷翔平原本可簽15年長約 經紀人透露拒絕的理由

日本球星大谷翔平原本有機會簽下15年的超級長約，然而最終是與道奇隊簽下10年、總值7億美元的合約，經紀人巴列羅（Nez ...

MLB／洛磯雙重賽都被「開魯閣」 投手哽咽：請繼續相信我們

科羅拉多洛磯隊今天在主場雙重賽被老虎隊開2場「魯閣」，賽後左投弗里蘭（Kyle Freeland）在記者會哽咽，喊話球迷繼續相信他們。 首戰洛磯推弗里蘭先發，他主投3局被敲11安，失掉9分，其中

MiLB／陳金鋒球衣背號高掛美國球場 沙子宸、林維恩同感榮耀

台灣投手沙子宸、林維恩效力的美國職棒運動家1A隊伍本週作客南加州，來到旅美開拓者陳金鋒締造30轟30盜球季的主場，看著球...

MiLB／林昱珉3A先發5.2局1責失分 吞下本季首敗

旅美亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天先發出賽，投5.2局有5次三振，失掉1分責失分，球隊終場以0比4吞敗，林昱珉吞下本...

MiLB／林盛恩二刀流第一步先打擊 22日預告登板

台灣旅美小將林盛恩踏出朝「投打二刀流」邁進的第一步，今天在紅人隊新人聯盟以指定打擊之姿出賽，5月22日將以投手身分登板。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。