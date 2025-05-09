MLB／洛磯雙重賽都被「開魯閣」投手哽咽：請繼續相信我們

科羅拉多洛磯隊今天在主場雙重賽被老虎隊開2場「魯閣」，賽後左投弗里蘭（Kyle Freeland）在記者會哽咽，喊話球迷繼續相信他們。

首戰洛磯推弗里蘭先發，他主投3局被敲11安，失掉9分，其中5分自責，終場洛磯以2：10不敵老虎，弗里蘭本季0勝5敗，防禦率高達6.41。第二戰老虎3局上就打下6分大局奠定勝基，洛磯再以1：11輸球。

洛磯本季6勝31敗，這是1900年現代棒球以來，開季前37場最差戰績，與1998年的金鶯隊並列。

31歲的弗里蘭出生於科羅拉多州，2014年選秀首輪被家鄉球隊洛磯選中，2017年登上大聯盟，至今都效力洛磯，先發208場是隊史紀錄。

弗里蘭今天表現不理想，隊友3次守備失誤更是火上加油。弗里蘭賽後受訪時表示，「他們正在做的事都是對的；而我們都是錯的。我們沒贏下比賽，這很明顯，我們在打糟糕的棒球，投球、防守和打擊，全都很糟糕。」

當被問到想對球迷說些什麼時，弗里蘭拭淚並哽咽，他嘆氣後說：「請繼續相信我們，繼續前進。」隨後就主動離開媒體室。