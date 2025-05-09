MiLB／林盛恩二刀流第一步先打擊 22日預告登板

台灣旅美小將林盛恩踏出朝「投打二刀流」邁進的第一步，今天在紅人隊新人聯盟以指定打擊之姿出賽，5月22日將以投手身分登板。

紅人隊新人聯盟今天以3：2擊敗道奇隊新人聯盟，林盛恩在此戰迎來本季首次出賽，作為先發第3棒、指定打擊，3打數未敲安，吞下2次三振，在8局上被代打換下。

而重頭戲將在5月22日的登板日，林盛恩日前在個人社群透露球隊對自己的這項安排，也是紅人隊體系再次啟動「二刀流」培養計畫，前一位是2017年的格林（Hunter Greene）曾經同時練習投打，但隔年就開始專注投球。

林盛恩在就讀穀保家商時期就為知名的二刀流好手，不過2023年加入美職體系後，都是以野手身分出賽，去年球季在新人聯盟出賽49場敲出53支安打、1轟，打擊率3成08。

去年球季林盛恩主動爭取重返投手丘，在9月新人聯盟賽季結束後，教練團終於點頭讓他開啟投球練習，最快投到156公里，今年初的經典賽資格賽更是以投手身分入選36人名單，然而因身體狀況未進入最終28人名單。