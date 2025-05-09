MLB／大谷翔平開轟來不及…山本由伸吞第3敗也丟防禦率王

道奇隊日本強投山本由伸今天遭到響尾蛇隊重擊，先發5局挨了2轟、丟掉5分，防禦率「暴漲」到1.80，而大谷翔平雖然在9局上轟出陽春砲，也是本季與山本同場的首轟，道奇最終仍以3：5輸球。

道奇今起與響尾蛇展開4連戰，山本由伸扛起第一戰，前3局力保不失，然而第4局保送、安打、觸身球的開局，結果被摩瑞洛（Gabriel Moreno）敲出一發滿貫砲，後續雖連抓三個出局數，但第5局再被馬堤（Ketel Marte）敲出陽春砲。

最終山本由伸先發5局共用88球，被敲6安打、失5分都是責失分，有4次三振、1次保送，旅美生涯首次挨了滿貫砲，防禦率從賽前的0.90翻倍為1.80，國聯防禦率王的位置也讓給了大都會隊的千賀滉大（防禦率1.16）。

山本由伸追平本季最高的單場5失分，也沒等到打線援護，道奇隊在第1、第6局攻占得點圈結果2支0，直到8局上第3度攻占得點圈，才由孟西（Max Muncy）二壘打、帕赫斯（Andy Pages）安打追回2分，然而又因雙殺終止攻勢。

作為開路先鋒的大谷翔平今天前4打數無安打，包含7局上吞下的1次三振，直到9局上2出局後，轟出一發陽春砲追分，但終究未能翻轉戰局，賽後打擊率2成96。

這是大谷翔平本季與山本由伸同場的7場比賽裡第1次貢獻打點，這7場比賽大谷30打數5支安打、打擊率1成66，而去年至今則是23場、100打數23安打、打擊率2成30。

響尾蛇隊先發投手普法特（Brandon Pfaadt）6.1局被敲4支安打無失分，另有6次三振，拿下勝投；山本由伸則是吞下本季第3敗（4勝），接手的崔爾（Jack Dreyer）吃下剩下3局無失分。