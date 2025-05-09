快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平開轟來不及…山本由伸吞第3敗也丟防禦率王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日本強投山本由伸今天遭到響尾蛇隊重擊，先發5局挨了2轟、丟掉5分，防禦率「暴漲」到1.80，而大谷翔平雖然在9局上轟出陽春砲，也是本季與山本同場的首轟，道奇最終仍以3：5輸球。

道奇今起與響尾蛇展開4連戰，山本由伸扛起第一戰，前3局力保不失，然而第4局保送、安打、觸身球的開局，結果被摩瑞洛（Gabriel Moreno）敲出一發滿貫砲，後續雖連抓三個出局數，但第5局再被馬堤（Ketel Marte）敲出陽春砲。

最終山本由伸先發5局共用88球，被敲6安打、失5分都是責失分，有4次三振、1次保送，旅美生涯首次挨了滿貫砲，防禦率從賽前的0.90翻倍為1.80，國聯防禦率王的位置也讓給了大都會隊的千賀滉大（防禦率1.16）。

山本由伸追平本季最高的單場5失分，也沒等到打線援護，道奇隊在第1、第6局攻占得點圈結果2支0，直到8局上第3度攻占得點圈，才由孟西（Max Muncy）二壘打、帕赫斯（Andy Pages）安打追回2分，然而又因雙殺終止攻勢。

作為開路先鋒的大谷翔平今天前4打數無安打，包含7局上吞下的1次三振，直到9局上2出局後，轟出一發陽春砲追分，但終究未能翻轉戰局，賽後打擊率2成96。

這是大谷翔平本季與山本由伸同場的7場比賽裡第1次貢獻打點，這7場比賽大谷30打數5支安打、打擊率1成66，而去年至今則是23場、100打數23安打、打擊率2成30。

響尾蛇隊先發投手普法特（Brandon Pfaadt）6.1局被敲4支安打無失分，另有6次三振，拿下勝投；山本由伸則是吞下本季第3敗（4勝），接手的崔爾（Jack Dreyer）吃下剩下3局無失分。

大谷翔平 山本由伸 道奇

延伸閱讀

MLB／山本由伸首挨滿貫砲 投5局失5分防禦率翻倍變1.80了

MLB／大谷翔平原本可簽15年長約 經紀人透露拒絕的理由

MLB／千賀滉大「幽靈指叉」助6局好投 防禦率榜僅落後山本由伸

MLB／敬遠大谷翔平引爆6分大局 羅伯茲：後面有很多好打者

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟來不及…山本由伸吞第3敗也丟防禦率王

道奇隊日本強投山本由伸今天遭到響尾蛇隊重擊，先發5局挨了2轟、丟掉5分，防禦率「暴漲」到1.80，而大谷翔平雖然在9局上...

MLB／山本由伸首挨滿貫砲 投5局失5分防禦率翻倍變1.80了

道奇隊日籍投手山本由伸今天解鎖一項大聯盟生涯初體驗，首度挨炸滿貫砲，第4局遭到響尾蛇隊捕手摩瑞洛（Gabriel Mor...

MLB／大谷翔平原本可簽15年長約 經紀人透露拒絕的理由

日本球星大谷翔平原本有機會簽下15年的超級長約，然而最終是與道奇隊簽下10年、總值7億美元的合約，經紀人巴列羅（Nez ...

MLB／狄佛斯拒絕紅襪守一壘要求：他們叫我打DH的

美國職棒紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）拒絕球隊要他支援一壘守備的要求，今年擔任指定打擊的狄佛斯說：「我不認為...

MiLB／林盛恩二刀流第一步先打擊 22日預告登板

台灣旅美小將林盛恩踏出朝「投打二刀流」邁進的第一步，今天在紅人隊新人聯盟以指定打擊之姿出賽，5月22日將以投手身分登板。

MLB／海盜教頭帶5季全部C段班遭開除 總管：讓球隊回到正軌

海盜隊今天宣布總教練薛爾頓（Derek Shelton）下台，由板凳教練凱利（Don Kelly）成為新主帥，總管薛寧頓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。