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MLB／大谷翔平原本可簽15年長約 經紀人透露拒絕的理由

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本球星大谷翔平原本有機會簽下15年的超級長約，最後卻只簽10年，經紀人(左)透露原因。 美聯社
日本球星大谷翔平原本有機會簽下15年的超級長約，最後卻只簽10年，經紀人(左)透露原因。 美聯社

日本球星大谷翔平原本有機會簽下15年的超級長約，然而最終是與道奇隊簽下10年、總值7億美元的合約，經紀人巴列羅（Nez Balelo）透露，大谷翔平不希望讓球迷看到自己生涯尾聲狀態下滑的樣貌。

「我們本來可以談13、14、甚至15年。」巴列羅在與體育、娛樂、金融決策者有關的「Invest West」會議上，談到為大谷翔平談約的細節。

不過最終大谷翔平選擇只簽下10年約，合約走完他還在38歲之齡，巴列羅指出，大谷希望保持他作為球員的尊嚴，他不希望到第13、14或15年讓人覺得「這個人是誰？跑壘都跑不動，已經不是當年的他了」。

而去年休賽季索托（Juan Soto）以15年7.65億美元加盟大都會隊，改寫大谷翔平的最大合約紀錄，巴列羅認為大谷的決定仍是正確的，「我們不會改變任何決定，他贏了冠軍，去了正確的球隊，毫無遺憾」。

雖然大谷翔平的合約大部分是延遲支付，但他是美國職棒最受歡迎的代言人，光是代言收入就從2024年的6500萬美元提升到今年的1億美元，「這些數字確實是真的，」巴列羅說：「這股熱潮還在持續擴大。」

巴列羅指出，目前大谷代言約20個品牌，都是基於他本人對產品的信任或實際使用為前提，而且最重視的是場上的表現與訓練準備，「我們必須確保不要讓他曝光過度，或是安排太繁重的行程」。

Juan Soto 大谷翔平 大都會

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