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MLB／海盜教頭帶5季全部C段班遭開除 總管：讓球隊回到正軌
海盜隊今天宣布總教練薛爾頓（Derek Shelton）下台，由板凳教練凱利（Don Kelly）成為新主帥，總管薛寧頓（Ben Cherington）解釋這項異動，從去年8月到今年5月初的狀況，讓球團認清，「很清楚的是，我們已經不再處於贏球位置，所以改變是必要的。」
海盜目前戰績12勝26敗排名國聯中區墊底，正處於一波7連敗，今天在休兵日宣布這項異動。
薛寧頓指出，球隊目前的表現完全不在該有的水準上，糟蹋球迷的支持，「回顧去年球季尾聲，從8月、9月，到今年4月、5月初，很清楚的是，改變是必要的，我們已經不再處於贏球位置。」
球團總裁努丁（Bob Nutting）表示，薛爾頓是個好人，為海盜、為匹茲堡付出許多，「但現在是時候改變了。我們在球季前1/4令人失望、痛苦，必須變得更好，球團高層知道這件事，教練、選手也都知道這件事。」他強調，「我們需要做的事情還有很多，現在必須帶著危機感開始整頓，想辦法讓球隊回到正軌。」
薛爾頓執掌海盜兵符5季多，累積306勝440敗，不曾打過季後賽，5季裡有3季排名分區墊底、2次第4。
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