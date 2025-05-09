MLB／狄佛斯拒絕紅襪守一壘要求：他們叫我打DH的

美國職棒紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）拒絕球隊要他支援一壘守備的要求，今年擔任指定打擊的狄佛斯說：「我不認為他們有遵守承諾，他們告訴我會打這個位置，但現在卻又要改變。」

紅襪隊原本的一壘手卡薩斯（Triston Casas）日前在比賽中跑壘衝撞，導致左膝髕骨肌腱斷裂，本季提前報銷，目前由岡薩雷斯（Romy Gonzalez）、托羅（Abraham Toro）輪替守一壘。

紅襪隊今天以5：0擊敗遊騎兵隊，開轟又敲回2分打點的狄佛斯賽後透露，總管布雷斯洛（Craig Breslow）有詢問過是否能幫忙守一壘，「我知道我是球員，但他們不能期望我守遍場上每個位置。」

今年紅襪隊因簽下布萊格曼（Alex Bregman），要求狄佛斯從三壘轉戰指定打擊，「春訓時，他們明確告訴我要收起手套，不會讓我守其他位置，只會打DH。我認為現在再要我守其他位置，並不是個合適的決定。」

「布雷斯洛自己是打過球的，他應該知道轉換守備位置不容易。」狄佛斯更直言，球隊應該去市場上找人，而不是讓自己去補洞，「下一步可能就是外野有人受傷，又要我去守外野。」

狄佛斯對於球隊要讓自己去守一個大聯盟生涯從未守過的位置有些不滿，「他們說我有點固執，但他們已經要求我改變一次了。這次，我不認為自己還能那麼有彈性。」