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MLB／巨人瑞伊好投連8場不敗金身 洋基弗里德同樣未嘗敗績

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞伊的「福星」體質持續發威，加上今天的好投，只要他先發就是巨人的勝利保證。 法新社
瑞伊的「福星」體質持續發威，加上今天的好投，只要他先發就是巨人的勝利保證。 法新社

今日巨人隊作客小熊隊主場，迎來雙方3連戰最終戰，巨人派出陣中王牌瑞伊（Robbie Ray）掛帥先發，他繳出6局僅失1分的優質好投，率隊3：1擊敗小熊，系列賽以2：1取得對戰優勢，同時戰績也提升至24勝14敗，目前在國聯西區排名第3。

巨人打線在首局就取得1分領先，並在四局上半靠著韋德（LaMonte Wade Jr）的二壘安打與科斯（Christian Koss）的安打串連幫助球隊再添2分，巨人本場得到的3分在比賽前半段就早早拿下。

洋基的王牌左投弗里德同樣也維持著不敗金身，目前已累積6勝。 法新社
洋基的王牌左投弗里德同樣也維持著不敗金身，目前已累積6勝。 法新社

至於先發投手瑞伊只在雷伊僅在4局下半因阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的長打丟了1分，終場巨人便以3：1贏球，瑞伊拿下本季第5勝，目前防禦率2.84，值得一提的是，只要是瑞伊先發的場次，巨人就不會輸球，目前瑞伊已累計先發8連不敗。

大聯盟開季至今，不只是瑞伊是球隊的「福星」，洋基王牌左投弗里德（Max Fried）同樣有著不敗金身，今天對戰教士，洋基一度從落敗邊緣續命，最終靠著艾斯卡拉（JC Escarra）的再見高飛犧牲打以4：3勝出，弗里德繳出7局失1分，附帶8K的優質好投，本場無關勝敗。

巨人 弗里德

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