MLB／金鶯起飛？以為重金交易水手王牌 球迷罵：買錯人了

目前以13勝22敗，美東墊底的金鶯隊在今日宣布以現金交易來水手隊投手F.卡斯提歐（Luis Felipe Castillo），值得注意的是，同樣都是投手，同樣都來自水手，也同樣叫卡斯提歐，但這位與王牌M.卡斯提歐（Luis Miguel Castillo）其實是不同人，讓金鶯球迷哭笑不得。

金鶯在休賽季失去了塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），隨後並無重大補強，投手群甚至得靠35歲的菅野智之領軍，近期又遭遇傷兵潮，連一向樂觀的總管艾利亞斯（Mike Ellias）都鬆口：「對現況感到很沮喪。」，球迷都在期待金鶯是否還能力挽狂瀾。

Wrong Luis Castillo. Nice try, morons. — Steve (@AirRaidConcepts) 2025年5月8日

而就在今天，金鶯在官方X上宣布以現金向水手買下「Luis Castillo」，球迷原先還以為球團重金挖角水手王牌M.卡斯提歐，定睛一看才發現是本季僅先發出賽2場，防禦率高達7.71的F.卡斯提歐，不少球迷直接開罵：「買錯人了啦！」、「或許球團還蠢到以為撿到便宜了。」

今年30歲的F.卡斯提歐2012年被響尾蛇隊以小聯盟約簽下，直到2022年才在老虎隊完成大聯盟初登板，隨後轉戰日職千葉羅德海洋隊與歐力士猛牛隊，今年則回到美職體系，加盟水手隊，他在2場先發中只投了7局，防禦率為7.71，昨日水手將其DFA後，今天便被金鶯網羅。