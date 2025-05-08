MLB／還有油！查普曼狂飆本季最速167公里 改寫紅襪隊史紀錄
本季轉戰紅襪隊的37歲「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）在今天面對遊騎兵隊的比賽中登板後援，雖然挨轟失掉1分，但也飆出本季大聯盟最速的103.8英里（約167公里）的火球，技驚四座。
查普曼在第九局登板關門，雖然在面對第1位打者容恩（Josh Jung）時就被敲出陽春砲失掉1分，但隨後也順利抓下3個出局數，尤其是在面對克里姆（Blaine Crim）的打席中，飆出一顆103.8英里的火球，被打成界外，成為本季大聯盟最速球，後續成功用指叉球解決打者。
不僅如此，這也是2008年設置投球追蹤儀器後，紅襪隊史最快的一球，證明了這位37歲的老將油箱裡還有油。本場比賽查普曼盡情飆速，總計後援1局失1分，被敲1安失1分，送出1K，也有1次保送，奪下本季第5次救援成功，幫助紅襪以6：4擊敗遊騎兵。
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