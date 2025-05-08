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MLB／千賀滉大「幽靈指叉」助6局好投 防禦率榜僅落後山本由伸

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大靠著6局無失分好投登上防禦率排行榜第2名，榜首為山本由伸。 美聯社
千賀滉大靠著6局無失分好投登上防禦率排行榜第2名，榜首為山本由伸。 美聯社

大都會隊今日作客響尾蛇隊主場，派出日籍投手千賀滉大先發出戰，而他也不負眾望，主投6局，僅被敲出2支安打無失分，還附帶4次三振，幫助大都會以7：1勝出，成功奪下本季第4勝，賽後防禦率也下修至1.16，目前排名國聯第2，第1名為同樣來自日本的山本由伸

千賀本場比賽送出較多的5次保送，前三局都有保送紀錄，失分危機出現在第二局，在1出局一壘有人情況下，被湯瑪斯（Alek Thomas）擊出長打，但靠著中外野手泰勒（Tyrone Taylor）與游擊手林多（Francisco Lindor ）的快速回傳，將跑者在本壘前觸殺。

進入四、五局後，千賀表現回穩，送出6上6下，並且靠著隊友索托（Juan Soto）先馳得點的陽春砲取得勝投資格，雖然在在第六局被「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）敲安上壘，但仍順利抓下出局數，完成6局投球。

千賀本次先發共投了89球，其中48球是好球，控球較為不穩，但他的「幽靈指叉」仍能幫助他製造揮空或滾地球來化解危機，6局無失分的好投也讓他以1.16的防禦率緊追國聯防禦率榜首，來自道奇隊的山本由伸，而他目前的防禦率僅0.90。

大都會 山本由伸

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