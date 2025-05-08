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MiLB／莊陳仲敖搭檔林家正繳6局優質先發 奪本季首勝

中央社／ 台北8日電
莊陳仲敖。 中央社
莊陳仲敖。 中央社

美職運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖今天先發登板，主投6局失3分都不是責失分，奪下本季首勝，與莊陳仲敖投捕搭檔的林家正在打擊方面也有表現，敲出1支安打、選到1次保送。

運動家隊2A今天與太空人隊2A交手的賽事，莊陳仲敖在1局下演出3上3下，第2到4局雖被各被敲1支安打，不過都沒有掉分。莊陳仲敖5局下再演出3上3下，6局下隊友發生失誤之後，被敲1支安打，接著連飆出2次三振，但被賈西亞（John Garcia）轟出追平3分砲。

總計莊陳仲敖用76球主投6局，被敲出5支安打，沒有出現四壞球保送，飆出6次三振，失3分都不是責失分，演出優質先發。莊陳仲敖退場之後，隊友在7局上馬上要回領先，最終運動家隊以5比3搶勝，莊陳仲敖奪下本季首勝，目前出賽6場都是先發、投30.2局，防禦率4.40。

同場與莊陳仲敖投捕搭檔的林家正，今天先發打第9棒，3打數敲出1支安打，還選到1次保送，本季目前打擊率0.088。

另一場2A賽事，海盜隊的陳柏毓登板先發對上老虎隊2A，用75球先發投4.1局，被敲出4支安打，出現3次四壞球保送，送出5次三振，失掉3分。海盜隊2A最終以4比6落敗，陳柏毓無關勝敗，本季目前防禦率3.38。

小聯盟 林家正 莊陳仲敖 運動家 陳柏毓

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