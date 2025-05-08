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MLB／道奇地獄賽程遇傷兵潮 克蕭復健無安打好投成全村希望

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭日前在新人聯盟進行復健賽，繳出6局無安打好投，有望在5月回歸增添投手戰力。 美聯社
克蕭日前在新人聯盟進行復健賽，繳出6局無安打好投，有望在5月回歸增添投手戰力。 美聯社

道奇隊近期出現傷兵潮，牛棚主力菲利普斯（Evan Phillips）因右前臂不適被放入15天傷兵名單。雖然教頭羅伯茲（Dave Roberts）不認為狀況嚴重，但菲利普斯本季已第2度進傷兵名單，他表示：「我還能投，但現在是5月，不能再冒險拖延，還是謹慎為上。」

菲利普斯的缺陣更突顯道奇輪值與牛棚壓力，目前2名先發投手史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都在傷兵名單上，且大谷翔平還無法投球，為緩解投手戰力，道奇從3A升上紹爾（Matt Sauer）支援，今天他主投4局無失分，奪下生涯首次救援成功。

菲利普斯本季第2次進入傷兵名單，道奇在缺少投手的狀況，又將面對20天19戰的地獄賽程。 法新社
菲利普斯本季第2次進入傷兵名單，道奇在缺少投手的狀況，又將面對20天19戰的地獄賽程。 法新社

好消息是，傷兵名單上的37歲老將克蕭近期復健賽表現亮眼，本周在新人聯盟比賽中投出6局無安打好投，展現強勢回歸的氣勢。自去年動完左腳趾與左膝手術後，克蕭已在2A與3A進行過多場復健賽，羅伯茲表示克蕭周日會在3A再投一場，有機會成為回歸前最後一場比賽。

道奇目前面臨20天19戰的地獄賽程，羅伯茲直言克蕭的回歸時機簡直完美。根據球隊安排，克蕭最快可於5月18日從60天傷兵名單中啟動，若下一場復健賽無礙，道奇有望在本月迎回這位明星左投，為緊繃的投手陣容注入強心針。

克蕭 道奇

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