MLB／菊池雄星6局6K失1分還是沒勝投 隊友開轟幫逃敗

轉戰天使隊之後的菊池雄星缺乏打線支援，今天即使面對藍鳥隊投出6局失1分的優質先發，還是無關勝敗，退場時雙方1：1平手，本季首勝依舊未能入帳。

菊池雄星今天雖然首局就被敲出2支安打，但也製造雙殺化解，第2、4、5局都投出三上三下，無失分的狀態維持到第6局，1出局後先被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出二壘安打，又被桑坦德（Anthony Santander）敲安，因而丟掉1分。

不過6局投完菊池雄星總計被敲5支安打，只掉這1分，另有6次三振、1次四壞保送，防禦率3.83；而6局下隊友孟卡達（Yoan Moncada）的陽春砲幫助他從敗投解套。

即使如此，這是菊池雄星本季第4次投出優質先發，前面3月27日6局失3分、4月2日6局失3分、4月15日6局失1分的結果是0勝2敗，而本季8場先發合計是0勝4敗，至今天賽前菊池雄星的援護率為2.4。