快訊

查「禿鷹」雷厲風行 楊金龍：央行已在昨日出動專案金檢

柯文哲、陳佩琪眉目傳情 朱亞虎開庭證：沈慶京100%和柯談京華城

NBA／雷霆上半場轟87分打爆金塊 刷新季後賽歷史紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／菊池雄星6局6K失1分還是沒勝投 隊友開轟幫逃敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日籍投手菊池雄星今天投出6局失1分的優質先發，還是無關勝敗。 路透
日籍投手菊池雄星今天投出6局失1分的優質先發，還是無關勝敗。 路透

轉戰天使隊之後的菊池雄星缺乏打線支援，今天即使面對藍鳥隊投出6局失1分的優質先發，還是無關勝敗，退場時雙方1：1平手，本季首勝依舊未能入帳。

菊池雄星今天雖然首局就被敲出2支安打，但也製造雙殺化解，第2、4、5局都投出三上三下，無失分的狀態維持到第6局，1出局後先被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出二壘安打，又被桑坦德（Anthony Santander）敲安，因而丟掉1分。

不過6局投完菊池雄星總計被敲5支安打，只掉這1分，另有6次三振、1次四壞保送，防禦率3.83；而6局下隊友孟卡達（Yoan Moncada）的陽春砲幫助他從敗投解套。

即使如此，這是菊池雄星本季第4次投出優質先發，前面3月27日6局失3分、4月2日6局失3分、4月15日6局失1分的結果是0勝2敗，而本季8場先發合計是0勝4敗，至今天賽前菊池雄星的援護率為2.4。

小葛雷諾 菊池雄星

延伸閱讀

MLB／洋基打線好消息！「怪力男」史丹頓證實歸期將至

MLB／希斯6.1局無安打被轟破還傷退 洋基2度追平延長賽退教士

MLB／撿到法官全壘打球太興奮！不知球被順走 嫌犯還裝沒事

MLB／法官炸裂登全壘打王 洋基單局灌10分打爆教士鐵牛棚

相關新聞

MLB／反省有做到！大谷翔平敲三壘打+3保送 道奇大勝馬林魚

昨天才說要好好反省自己關鍵時刻應選擇優先上壘，日本球星大谷翔平今天化身上壘機器，敲出一支三壘安打外帶3次保送上壘，跑回2...

MLB／希斯6.1局無安打被轟破還傷退 洋基2度追平延長賽退教士

今天教士與洋基隊之戰打得糾纏，教士兩度領先，然而洋基貝林傑（Cody Bellinger）陽春砲、葛里沙姆（Trent ...

MiLB／總教練鼓勵沙子宸、林維恩 不要忘了為何而來

台灣投手沙子宸、林維恩效力美國職棒1A隊伍，總教練高達來自委內瑞拉，最能體會旅外球員心情，談到適應美國文化，建議「不要忘...

MLB／釀酒人鐵捕手指骨折數月竟能接捕至今 葉力奇：太狂了

釀酒人隊主戰捕手康崔拉斯（William Contreras）昨天對陣太空人隊比賽後，手指感到劇烈疼痛，經診斷為左手中指骨折，且竟然是延續自上季的舊傷，沒想到康崔拉斯竟無意休兵，展現強韌拼戰精神，向球

MLB／菊池雄星6局6K失1分還是沒勝投 隊友開轟幫逃敗

轉戰天使隊之後的菊池雄星缺乏打線支援，今天即使面對藍鳥隊投出6局失1分的優質先發，還是無關勝敗，退場時雙方1：1平手，本...

MLB／洋基打線好消息！「怪力男」史丹頓證實歸期將至

休賽季受肘部傷勢困擾的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）於打擊練習後證實，自己有望在5月底回歸，這是他今年首次實戰面對投手，對決隊友卡森斯（Jake Cousins）10球，分別擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。