MLB／釀酒人鐵捕手指骨折數月竟能接捕至今 葉力奇：太狂了
釀酒人隊主戰捕手康崔拉斯（William Contreras）昨天對陣太空人隊比賽後，手指感到劇烈疼痛，經診斷為左手中指骨折，且竟然是延續自上季的舊傷，沒想到康崔拉斯竟無意休兵，展現強韌拼戰精神，向球隊表明自己將會持續上場。
今天比賽康崔拉斯並未先發，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）強調這是例行輪休，畢竟他已連2戰捕滿9局，表示球隊正為他量身打造夾板與護具，以緩解接捕與打擊時的衝擊。墨菲說：「如果有誰能帶傷作戰，那就是他。」
釀酒人球團指出，手指的傷勢可能影響到康崔拉斯進攻表現，本季他前35場比賽長打率為0.331，明顯低於上季的0.466。此外，他也出現過球從手套彈出的情況。即便如此，他依然是聯盟中最全面的捕手之一，連2季被隊友票選為隊內MVP，展現他的影響力。
釀酒人目前正面對多位主力球員因傷缺陣的情況，在這樣的困境中，康崔拉斯展現帶頭衝的氣魄，穩定全隊氣氛，就連球星「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）都表示：「每位球員身上都有點傷，但骨折還能繼續打真的太狂了，他是我們最堅強的球員之一。」
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