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MLB／洋基打線好消息！「怪力男」史丹頓證實歸期將至

聯合新聞網／ 綜合報導
生涯累計429轟的「怪力男」史丹頓證實，有望在5月底時歸隊。 美聯社
生涯累計429轟的「怪力男」史丹頓證實，有望在5月底時歸隊。 美聯社

休賽季受肘部傷勢困擾的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）於打擊練習後證實，自己有望在5月底回歸，這是他今年首次實戰面對投手，對決隊友卡森斯（Jake Cousins）10球，分別擊出游擊滾地球與1次保送。

史丹頓先前已接受許多次注射治療來處理手肘疼痛，並上場進行打擊練習，他重申無論何時回歸，都得忍痛上場，「如果我能上場，那就代表我已經調整完了，不會有其他問題。」

史丹頓滿腔熱血，洋基總教練布恩（Aaron Boone）相信史丹頓能顧好自己，「我知道只要他能上場，他就是準備好了。」布恩說：「如果他覺得自己無法有效發揮，不會勉強自己出賽，所以我知道當他準備好那一刻到來時，情況應該會不錯。」

史丹頓的手肘問題可以追溯至上賽季，他季後賽期間忍痛出賽，14場比賽中敲出7轟。不過他表示由於疼痛太劇烈，1月就不再進行揮棒動作，直到3月才再次開始練習，甚至考慮過可能讓賽季報銷的手術來根治，但最終沒有進行。

史丹頓 洋基

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