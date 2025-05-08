MLB／傷兵潮將金鶯打回原形 總管不再樂觀：開季令人沮喪

金鶯隊近年靠著農場新秀變身強權，但本季戰績不如預期，今天賽前戰績13勝21敗，美東墊底。金鶯休賽季失去塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）後，未積極進行補強，今天總管艾利亞斯（Mike Elias）一改過往樂觀發言，坦言對於外界批評難以反駁。

「當我們處在這樣的局面時，很難反駁『高層做得不夠多』的批評。」艾利亞斯直言，「我認為我們確實遭遇很多不順，但我也沒料到會有這麼嚴重的傷兵潮，加上一些球員表現不如預期，我希望那只是暫時的情況，這已經接近最糟的局面了。」

休賽季加盟金鶯的菅野智之繳出穩定表現，意外成為輪值最可靠的大將。 美聯社

金鶯休賽季沒有大力補強，除導致輪值不穩外，打線與牛棚的表現也未達預期，加上目前有13名球員進入傷兵名單，種種不利因素彷彿將球隊打回原形，艾利亞斯說道：「這樣開季真的很令人沮喪。」

儘管開季表現低迷，艾利亞斯仍相信金鶯是一支實力堅強的球隊，「賽季還很長，我們也有很多人才。儘管我們開季不順，但美聯整體戰績差距不算太大。這段時間對整支球隊來說，的確是令人失望也很痛苦的經歷。」